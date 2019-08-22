توضيح جديد من شقيق السعودية المختفية في تركيا

قال “فيصل العنزي” شقيق الفتاة السعودية المختفية في تركيا أن البحث لا يزال جارياً عنها منذ 8 أيام وحتى الآن.

وفي تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال “العنزي” أن القنصلية خصصت موظفاً مع الأسرة على مدار الساعة، وتقدم شقيق الفتاة بالشكر على ذلك.

وكان فيصل قد ذكر في وقت سابق أن الحادث قد وقع في يوم 14/8/2019 مساءاً في موقع يبعد 50 متراً من مقر إقامتهم في مدينة اسطنبول.