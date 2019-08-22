رئاسة الحرمين: إنجاز 85% من مشروع تطوير الساحات الخارجية بالمسجد الحرام- صور

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إنجاز 85 % من مشروع تطوير الساحات الخارجية بالمسجد الحرام، والذي يتضمن إضافة مساحة تتجاوز 3 آلاف متر مربع في محيط المسجد الحرام. وأوضحت الرئاسة أن الأعمال التوسعية تضمنت إزالة عدد من الأماكن المخصصة للوضوء بالساحات، وتوفير عدد من مجمعات المواضئ أسفل سلالم صحن المطاف، بالإضافة إلى مجمعات دورات المياه الموزعة على أطراف الساحات.

وأشارت إلى أن استكمال أعمال المشروع ستكون بنهاية الشهر الجاري، لافتة إلى أنه يهدف إلى تسهيل حركة قاصدي البيت العتيق وإدارة الحشود، ورفع الطاقة الاستيعابية داخل المسجد الحرام وساحاته لتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

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