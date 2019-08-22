السديس يوجّه بتحسين مستوى عشرات المنسوبين برئاسة شؤون الحرمين

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتحسين مستوى عددٍ من الموظفين والموظفات من منسوبي الرئاسة إلى المرتبة السادسة، ومرتبة مستخدم (33)، وبند العمال لفئات (د، ج، ب).

وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبر موقعها الإلكتروني، أسماء منسوبيها المشمولين بالتوجيه على النحو التالي:

موظفو المرتبة السادسة، وهم: أفنان بنت محمد العجلان، أحمد بن طلال أحمد خيرالله، خالد بن رمزي محمد رجب، عبدالرحمن بن ضيف الله المالكي، محمد بن حامد المسعودي، محمد بن غازي العصيمي، بنان بنت حمزة الأنصاري، نورة بنت حمود العتيبي، عزة بنت علي الغامدي، فائزة بنت محمد الكبكبي، حسين بن عابد المتعاني، عُلا بنت حمود الأمير، أحلام بنت سعود الريشي، ليلى بنت مسعد القرشي، سارة بنت محمد العميري، وئام بنت محمد منديلي، محمد بن حسين السويهري، حماد بن جابر الهذلي، نصار بن عطية المعبدي، بندر بن تويني النافعي، فهد بن صالح اللحياني، فراس بن طه باعقيل، رائد ابراهيم المعطاني، عثمان بن رويبح السلمي، منصور بن عبدالله المطرفي.

موظفو مرتبة «مستخدم 33» وهم، حمزة بن محمد علي اللقماني، ماجد بن عبدالله عثمان الخزاعي، أحمد بن صالح عطية الله القارحي، عثمان بن عبدالله ميرخان سندي، سعدالله بن مسعود جابر الجحدلي، عبدالرحمن بن أحمد عبدالله اللحياني، محمد بن آدم سليمان عبدالله، علي بن عبدالعزيز خلف الذبياني، أشرف بن مرزوق حمود اللهيبي، عبدالعزيز بن عبدالله محمد الزهراني، مزنة بنت كليب عالي السرواني، فوزية بنت عبدالرحمن حامد السرواني، طايل بن طلال عبدالعزيز العبدلي، عيضة بن علي شمبر الشنبري، خالد بن عبدالله عبدالعزيز الثقفي، جبران بن حسين أحمد خبراني، سلطان بن سعد عمير الشنبري، أحمد بن سرحان أحمد الشنبري، ثامر بن علي حسن مدني، نايف بن شيهان لاحق الشريف، محمد بن صالح محمد السهيمي.

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موظفو بند العمال فئة (د) وهم، عوض بن عالي يعيش القارحي، سامي بن شحات إبراهيم رحيله، أسامة بن محمد حميد اللهيبي.

موظفو بند العمال فئة (ج) وهم، مبيريك بن عبدالله مبيريك مغيث، رائد بن عبدالله عبدالرزاق المالكي، عبدالله بن أحمد اتي فلمبان، محمد بن سليمان آدم فلاتة، حسن بن محمد سعيد الجيزاني.

موظفو بند العمال فئة (ب) وهم، سعد بن سعيد زيد الشنبري، تركي بن جبور جبير الدعدي، حمود بن عبدالله فهد الخطاف، عبدالله بن عبدالعزيز دخيل الثقفي، جميله بنت رده سعد الحارثي، ابتسام بنت هاشم محسن المنعمي، سالم بن رضيان راضي القارحي، خضر بن موسى علي الزهراني.