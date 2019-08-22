ضبط مخالفات صحية وغلق مطاعم ومحلات عبر عشرات الجولات الرقابية بجدة

شنّت أمانة محافظة جدة، ممثلةً في وكالة البلديات الفرعية، حملةً مشتركةً على منشآت غذائية، شملت المطاعم والمطابخ خلال الفترة الأولى التي انطلقت في 17 / 12 / 1440هـ وتستمر إلى منتصف شهر محرم من العام القادم، ما أسفر عن ضبط مخالفات في 62 محلًا، وإغلاق 12 محلًا وأربعة مطاعم، وإشعار تسعة محالّ، وذلك ضمن 69 جولة رقابية، كما جازت 11 حظيرة بمخالفة.

وقال وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إنَّ الأمانة أطلقت حملةً شاملةً على المطاعم والمطابخ والملاحم وذلك بالتنسيق مع إدارة المسالخ، وأسواق النفع العام، وإدارة رقابة الأسواق، وفرق من بلديات المطار، والصفا، وبريمان الفرعية، موضحًا أنّه تمّ خلال الحملة رصد جملة من المخالفات المتنوعة منها ما يتعلق بالمباني والتجهيزات حيث تفتقر الأسقف للصيانة بالإضافة لتدني مستوى النظافة بعدم تغطية النفايات وغرف الصرف الصحي.

وتضمّنت المخالفات كذلك أنّ العمالة لا سكن لها مناسب وتفتقر إلى أدنى الدرجات الصحية، وتمارس سلوكيات خاطئة أثناء تقطيع اللحوم واستخدام أدوات طبخ غير صالحة، وفق الزهراني الذي أشار كذلك إلى سحب 82 عينة غذائية وتسليمها للمختبر، فيما جرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات للمخالفات البلدية في حق المنشآت المخالفة.