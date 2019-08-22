الجبير يودِّع سفيري السودان والسويد بالرياض بعد انتهاء فترة عملهما

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير، اليوم الخميس، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، سفيري السودان والسويد لدى المملكة عبدالعظيم محمد الصادق، يان كنوتسون، اللذين حضرا لتوديعه بمناسبة انتهاء فترة عملهما سفيرين لبلديهما لدى المملكة.
وثمَّن الجبير الجهود الطيبة، التي بذلها السفيران في توثيق وتعزيز علاقات التعاون الثنائي، متمنيًا لهما دوام التوفيق.
حضر الاستقبال نائب وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية، فيصل العامودي.
وكان الوزير الجبير، حضر،السبت الماضي، ممثلًا عن المملكة، توقيع الأطراف السودانية في الخرطوم، رسميًا، على الاتفاق الانتقالي؛ بحضور وفود دولية.
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