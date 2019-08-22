بالصور.. توجيهات من محافظ الداير حول مركز الرعاية الأولية ببني مالك

حثَّ محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، اليوم الخميس، إدارة قطاع الرعاية على مضاعفة الجهود والإسراع في استكمال الترتيبات لتشغيل مركز الرعاية الأولية ببني مالك على مدار الساعة.

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة قام بها محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، لتفقد العمل داخل مركز الرعاية الأولية ببني مالك، حيث تابع سير العمل التطويري الذي يجري داخله لمختلف الأقسام العامة والتخصصية، كما التقى بالأطباء وفريق التمريض، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة جازان ونائبه، لمتابعة كل ما يحتاجه الأهالي والحرص على تقديم ما فيه راحة المواطن وخصوصًا الجانب الصحي.

والتقى محافظ الداير مع مدير قطاع بني مالك للرعاية الأولية فرحان بن جبران المالكي، واستمع إلى شرح مفصل عن الخطة المقترحة لتشغيل المركز على مدار الساعة لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين، وحذّر اللقاء رئيس بلدية الداير المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور.

وأكّد محافظ الداير، ضرورة استكمال المتبقي من التجهيزات والكوادر، مؤكدًا أنّه سيتم التواصل مع مدير الشؤون الصحية في المنطقة الدكتور عبدالله النجمي لاستكمالها بأقرب وقت.

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وحثَّ محافظ الداير إدارة قطاع الرعاية على مضاعفة الجهود والإسراع في استكمال الترتيبات لتشغيل المركز على مدار الساعة، حتى ينعم الأهالي بالمحافظة بالخدمة الصحية على أكمل وجه.

كما وجَّه بن لبدة، بلدية الداير وإدارة القطاع، بفتح خط تواصل مباشر لتقديم ما يحتاجه المركز من دعم ومساندة، خصوصًا في ما يخص أمور السفلتة الخارجية والإنارة.

والتقى محافظ الداير بالكادر الطبي والإداري بالمركز، مشيدًا بجهودهم، مطالبًا بضرورة مضاعفة الجهد لخدمة المواطنين ومساندة مستشفى بني مالك العام، وتقديم الخدمة بمستوى جودة وكفاءة ترضي المراجعين.