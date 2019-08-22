«الإحصائية اليومية» تكشف آخر موقف لحركة الحجيج بالمدينة المنورة

كشفت الإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الخميس، أنّ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا المدينة بعد أدائهم مناسك الحج حتى مساء أمس بلغ 287 ألفًا و141 حاجًا.

وقالت الإحصائية، التي أوردتها وكالة الأنباء السعودية، إنَّ 140 ألفًا و934 حاجًا غادروا المدينة في طريقهم إلى بلدانهم خلال الأيام الماضية عبر المنافذ الجوية والبرية, في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 146 ألفًا و191 حاجًا.

وأبرزت الإحصائية نسبة الحجاج من حيث جنسياتهم، حيث تبيّن أنَّ الحجاج الأكثر تواجدًا بالمدينة المنورة هم من الجنسية الباكستانية.

وفيما يتواصل قدوم ضيوف الرحمن من مكة المكرمة بعد أدائهم مناسك الحج, تكثّف الجهات الحكومية بالمدينة المنورة نشاطها لمتابعة انسيابية مغادرة الحجاج والزائرين إلى بلدانهم عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي, والمنافذ البرية, وسط إجراءات تنظيمية ميسّرة.