اعتماد تشكيل مجلس أعضاء الشرف بمركز جمعية الأطفال المعوقين بجازان

وافق أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، على تأسيس واعتماد تشكيل مجلس أعضاء الشرف بمركز جمعية الأطفال المعوقين، الذي يأتي ضمن جهود مجلس إدارة الجمعية برئاسة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز؛ لمساندة خدمات وبرامج المركز والخدمات المقدمة للأطفال في المملكة بشكل عام، وذلك امتدادًا لتوجهات المملكة في الاهتمام بهذه الفئة الغالية وتقديم كل ما يمكن من خدمات وتسهيلات.

مجلس يترأسه أمير جازان، وينيبه الأمير محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وهو يعتبر أول مجلس من نوعه على مستوى مراكز الجمعية في مناطق المملكة، المختلفة البالغ عددها 11 مركزًا؛ حيث يضم في عضويته نخبةً متميزةً من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والأهالي.

ويهدف المجلس، إلى دعم أعمال وخدمات المركز بما يحقق خدمة متميزة بأعلى مستوى من الجودة لأطفال المنطقة من ذوي الإعاقة، كما سيسهم في تجويد أعماله من خلال الاطلاع المرحلي لسير أعمال المركز وخدماته، وتعزيز استدامة العطاء المتخصص والموجه لهذه الفئة الغالية من الأبناء، وذلك من خلال دعم نشاطات وفعاليات وبرامج المركز والسعي لدعم صندوق المركز من قبل شرائح متعددة.

وضمّ المجلس 20 عضوًا في دورته الأولى وتستمر لمدة أربع سنوات بحسب اللائحة المنظمة لأعماله والتي اعتمدت من قِبل أمير المنطقة.