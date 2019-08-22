وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بضبط وإحضار شخص رصدت وحدة الرصد في النيابة العامة قيامه بنشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يظهر فيه استخدامه لأحد الأطفال وهو يهدد ويتوعد بسلاح أبيض ويسيء لوزارة التعليم.
كما وجه النائب العام باستكمال الإجراءات النظامية للواقعة في ضوء نظام الإجراءات الجزائية، نظرًا لأن هذه السلوكيات تنطوي على أفعال مجرمة طبقًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فضلًا عما يولده لدى الطفل من نزعة عدوانية وروح الكراهية للآخر، وانتهاك لبراءة الطفولة.
كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام يوجه بالقبض على صاحب فيديو «الإساءة للتعليم» بقائمة تهم.. منها انتهاك براءة الطفولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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