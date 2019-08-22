جامعة الطائف تعلن أسماء المقبولين في 19 برنامجًا للماجستير

أعلنت جامعة الطائف، ممثلة في عمادة الدراسات العليا، اليوم الخميس، أسماء المقبولين في 19 برنامجًا للماجستير، على الرابط (https://bit. ly/30rdcSs).

وأوضحت عمادة الدراسات العليا، عبر موقع الجامعة الإلكتروني، أن مطابقة بيانات المقبولين ودفع الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الأول سيكون ابتداء من يوم الأحد المقبل بمقر عمادة الدراسات العليا بشطري الطلاب والطالبات.

ودعت العمادة المقبولين للتوجه إلى مقرها، مصطحبين معهم أصل وثيقة التخرج للبكالوريوس وصورة طبق الأصل، وأصل السجل الأكاديمي للبكالوريوس وصورة طبق الأصل، وأصل شهادة الدبلوم التربوي وصورة طبق الأصل للبرامج التي تشترط ذلك، وإثبات الهوية وصورة منه، وموافقة جهة العمل - إن وجدت - وشهادة الخبرة في البرامج التي تشترط ذلك، وما يثبت استيفاء شرط اللغة الإنجليزية، وإيصال سداد الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الأول على حساب الآيبان لجامعة الطائف الخاص بالسداد:(SA08 1000 0030 4558 5000 2003)، وحددت الجامعة يوم 28 ذي الحجة الجاري، موعدًا لسداد الرسوم الدراسية لبرامج الماجستير.

وأطلقت جامعة الطائف برامج الدراسات العليا لمرحلة الماجستير، تفعيلًا لبرنامج التحول البرامجي للدراسات العليا (عُليا)، الذي سيتضمن في مرحلتيه الأولى والثانية العديد من برامج الماجستير المهني المستحدثة، منها هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة، الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، التعليم الطبي، البصمة الوراثية الأدلة الجنائية، والقانون، والدراسات القرآنية المعاصرة.

وتشمل برامج الماجستير المستحدثة تخصصات تطبيقات الرياضيات الحاسوبية، التحليل الإحصائي للبيانات، الضوئيات الصناعية، إدارة الأعمال التنفيذي، تمريض الطوارئ والكوارث، علوم الويب، علم البيانات، القراءات، الفقه، الترجمة، علم النفس التربوي، الإرشاد النفسي، علم نفس النمو، القياس والتقويم، تقنيات التعليم، التربية الخاصة، القيادة التربوية، السياسات التعليمية، المناهج وطرق التدريس، وتعليم اللغة الإنجليزية للناطقين بغيرها.

ويأتي مشروع التحول البرامجي للدراسات العليا (عُليا)، انطلاقًا من دور جامعة الطائف الريادي في السنوات الأخيرة، واستكمالًا لمسيرتها لاستكمال مشروعاتها التطويرية والأكاديمية والتحولية الهادفة إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، كما ينطلق من أحد أهم ركائز الرؤية (نتعلم لنعمل).

وسيعزز المشروع من مواءمة مخرجات المنظومة التعليمية مع سوق العمل والقطاعات التنموية والصناعية المختلفة، إذ تضمن إحداث برامج مهنية في بعض التخصصات النوعية التي تخدم رؤية المملكة وسوق العمل، والتركيز على بناء وحصر المهارات العملية لدى المستهدفين ورفع الكفاءة المهنية لهم بالاستفادة من النظريات والدراسات التحليلية والتطبيقية.

وترتبط جميع برامج الماجستير المقدمة من جامعة الطائف ارتباطًا وثيقًا وفعليًّا بركيزة من ركائز رؤية المملكة 2030.

مطابقة البيانات ودفع الرسوم الدراسية.. الأحد المقبل

جامعة الطائف تعلن أسماء المقبولين في 19 برنامجًا للماجستير

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الطائف ــ واس

أعلنت جامعة الطائف، ممثلة في عمادة الدراسات العليا، اليوم الخميس، أسماء المقبولين في 19 برنامجًا للماجستير، على الرابط (https://bit. ly/30rdcSs).

وأوضحت عمادة الدراسات العليا، عبر موقع الجامعة الإلكتروني، أن مطابقة بيانات المقبولين ودفع الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الأول سيكون ابتداء من يوم الأحد المقبل بمقر عمادة الدراسات العليا بشطري الطلاب والطالبات.

ودعت العمادة المقبولين للتوجه إلى مقرها، مصطحبين معهم أصل وثيقة التخرج للبكالوريوس وصورة طبق الأصل، وأصل السجل الأكاديمي للبكالوريوس وصورة طبق الأصل، وأصل شهادة الدبلوم التربوي وصورة طبق الأصل للبرامج التي تشترط ذلك، وإثبات الهوية وصورة منه، وموافقة جهة العمل - إن وجدت - وشهادة الخبرة في البرامج التي تشترط ذلك، وما يثبت استيفاء شرط اللغة الإنجليزية، وإيصال سداد الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الأول على حساب الآيبان لجامعة الطائف الخاص بالسداد:(SA08 1000 0030 4558 5000 2003)، وحددت الجامعة يوم 28 ذي الحجة الجاري، موعدًا لسداد الرسوم الدراسية لبرامج الماجستير.

وأطلقت جامعة الطائف برامج الدراسات العليا لمرحلة الماجستير، تفعيلًا لبرنامج التحول البرامجي للدراسات العليا (عُليا)، الذي سيتضمن في مرحلتيه الأولى والثانية العديد من برامج الماجستير المهني المستحدثة، منها هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة، الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، التعليم الطبي، البصمة الوراثية الأدلة الجنائية، والقانون، والدراسات القرآنية المعاصرة.

وتشمل برامج الماجستير المستحدثة تخصصات تطبيقات الرياضيات الحاسوبية، التحليل الإحصائي للبيانات، الضوئيات الصناعية، إدارة الأعمال التنفيذي، تمريض الطوارئ والكوارث، علوم الويب، علم البيانات، القراءات، الفقه، الترجمة، علم النفس التربوي، الإرشاد النفسي، علم نفس النمو، القياس والتقويم، تقنيات التعليم، التربية الخاصة، القيادة التربوية، السياسات التعليمية، المناهج وطرق التدريس، وتعليم اللغة الإنجليزية للناطقين بغيرها.

ويأتي مشروع التحول البرامجي للدراسات العليا (عُليا)، انطلاقًا من دور جامعة الطائف الريادي في السنوات الأخيرة، واستكمالًا لمسيرتها لاستكمال مشروعاتها التطويرية والأكاديمية والتحولية الهادفة إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، كما ينطلق من أحد أهم ركائز الرؤية (نتعلم لنعمل).

وسيعزز المشروع من مواءمة مخرجات المنظومة التعليمية مع سوق العمل والقطاعات التنموية والصناعية المختلفة، إذ تضمن إحداث برامج مهنية في بعض التخصصات النوعية التي تخدم رؤية المملكة وسوق العمل، والتركيز على بناء وحصر المهارات العملية لدى المستهدفين ورفع الكفاءة المهنية لهم بالاستفادة من النظريات والدراسات التحليلية والتطبيقية.

وترتبط جميع برامج الماجستير المقدمة من جامعة الطائف ارتباطًا وثيقًا وفعليًّا بركيزة من ركائز رؤية المملكة 2030.