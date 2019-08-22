تركيا توقف المعتدين على سائحينِ سعوديينِ

2019-08-22

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت الشرطة التركية الخميس، إلقاء القبض على شخصين يشتبه في اعتدائهما على مواطنين سعوديين، وسرقة هاتفين وحقيبة في إسطنبول.

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وذكر مصدر أمني تركي، أن الشرطة راجعت كاميرات المراقبة بالمنطقة، والمقهى الذي كان يجلس فيه الشقيقان السعوديان، عندما تعرّضا لاعتداء وسرقة من مجهولين كانا يستقلان دراجة نارية.

وأضاف المصدر أن الشرطة دققت في تسجيلات الكاميرات التي بلغت مدتها 400 ساعة، وتوصلت إلى عنوان المشتبه فيهما.