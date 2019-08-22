أبا الخيل يحذر من استغلال الأطفال

2019-08-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذّر المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من استغلال الأطفال بأي شكل من الأشكال حتى لا يتعرض المتورط في ذلك للعقوبة وفق الأنظمة.

وقال أبا الخيل: تنصّ المادة الأولى من نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية على أن الاستغلال: هو قيام أي شخص باستخدام الطفل في أعمال مشروعة وغير مشروعة مستغلاً صغر سنه أو طيشه أو هواه أو عدم خبرته أو عدم إيقاع العقوبة عليه.

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وكان النائب العام الشيخ سعود المعجب، وجّه، اليوم الخميس، بضبط شخص استغلّ طفلاً في التحريض على الكراهية ضد وزارة التعليم.

وظهر الطفل في المقطع وهو يحمل سلاحاً أبيض (جنبية) ويستجيب للتحريض على وزارة التعليم بالتهديد.

ووفقاً للنيابة العامة، فإن هذه السلوكيات منطوية على أفعال مجرمة طبقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فضلاً عما يولده لدى الطفل من نزعة عدوانية وروح الكراهية للآخر، وانتهاك لبراءة الطفولة.