- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. خالد العقيلي يُودع برنامج تم: لكل رحلة محطّات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. خالد العقيلي يُودع برنامج تم: لكل رحلة محطّات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن الإعلامي خالد العقيلي وقف برنامج تم الذي كان يُذاع على قناة السعودية من الأحد إلى الخميس في العاشر مساء بتوقيت المملكة.
وقال العقيلي: قصة برنامج تم توقفت ولربما عادت يوماً لنستكمل فصولها.
وتابع: شكراً لمن منحنا ثقته ووقته الثمين ليتابعنا، أو تابع وعاتب مهدياً لي نقداً نوّر به طريقي وأبصرت به عيوبي، أو أكرمني بدعوة صادقة أو كلمة محفزّة.. ولفريق البرنامج فقد كنتم خير سند وعذراً لمن قصّرت بالتجاوب مع صوته.
وتابع العقيلي: آن الأوان لصناعة برنامج تلفزيوني جديد يتواءم مع المرحلة التي نعيشها.. لكل رحلة محطّات…وتاج الطموح “التحديات” قريباً بحول الله يتجدد اللقاء وللحديث بل للشغف بقيّة !!
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. خالد العقيلي يُودع برنامج تم: لكل رحلة محطّات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.