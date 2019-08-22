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شاهد.. أمطار غزيرة على ميسان
متابعات الخليج 365 - الطائف
هطلت اليوم أمطار غزيرة على ميسان جنوب محافظة الطائف ضمن عدد من مدن ومحافظات منطقة المكة المكرمة.
ووثّق متابعات الخليج 365 علي الحارثي بالفيديو لحظة هطول الأمطار على حدب ميسان اليوم الخميس.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت اليوم، تنبيهاً متقدماً عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد والسيول، وذلك على محافظات الطائف وأضم والعرضيات وميسان والقنفذة، مشيرة إلى الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنقطة مكة المكرمة، الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
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