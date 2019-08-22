فيديو.. ضابط إيراني يعتدي على عراقية بمطار مشهد

2019-08-22

متابعات الخليج 365 - متابعة

اعتدى ضابط إيراني بالضرب على مواطنة عراقية في مطار مشهد.

وأكد المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن الوزارة تتابع باهتمام بالغ قضية المواطنة التي تعرضت للضرب المبرح في مطار مشهد الإيراني على يد ضابط يعمل في المطار.

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وقال الصحاف في بيان، إن “العراق يتعامل مع الوافدين إلى أراضيه بكل إنسانية واحترام، وندعو جميع دول العالم أن تتعامل بالمثل مع العراقيين المتواجدين على أراضيها”.

وجاءت عملية الاعتداء على المواطنة العراقية يوم 2019/8/18 في حدود الساعة الثامنة والنصف مساء، حيث قام ضابط إيراني يحمل رتبة ملازم أول بضرب امرأة خمسينية عراقية من مدينة النجف.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهرت فيه المرأة وهي تتحدث عن تعرضها للضرب وسط مطالبات بموقف حازم تجاه هذا الاعتداء.