الإمارات تحبط دخول 9 طيور نادرة و8 تماسيح سيامي

متابعات الخليج 365 - متابعة

تمكنت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة من إحباط عملية تهريب حيوانات مدرجة في قانون الاتجار الدولي، عبر الحدود البرية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، وتم ضبط عدد من الأشخاص وهم يحاولون تهريب 9 طيور، و8 تماسيح صغيرة أثناء دخولهم إلى الأراضي الإماراتية.

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وبحسب المعلومات الصادرة فإن التمساح السيامي الذي تمت مصادرته يُعتبر من أندر الحيوانات ومن الأنواع المهددة بالانقراض، أما الطائر أبو قرن أحد أندر الطيور على الكرة الأرضية، حيث يوجد في إفريقيا وغابات آسيا الاستوائية بأعداد قليلة، في حين أن النوع الثاني من الطيور التي تمت مصادرتها هو البوق ذو الخوذات وهو من عائلة الطائر أبو قرن ويختلف من حيث الحجم وصلابة القرن.

وقامت هيئة البيئة بعد أن تم تحويل المهربين إليها بتحرير مخالفة وغرامة مالية في حقهم وفقاً للقوانين البيئية المحلية والدولية والتي تحظر الاتجار بالحيوانات المهددة بالانقراض وحجز الثبوتيات (جواز السفر) ومصادرة الحيوانات التي بحوزتهم.

ووفقاً لقائمة الغرامات المنصوص عليها بموجب قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بشأن حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة تصل الغرامات لحيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة في المنازل أو المزارع في الإمارة أياً كان الغرض من حيازتها إلى مائة ألف درهم (27.2 ألف دولار)، وتصل الغرامة لنقل الحيوانات الخطرة والمفترسة من مكان لآخر داخل الإمارة أو لخارجها دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة إلى عشرة آلاف درهم (2722 دولاراً).