البلاد يطرح صندوقا للصكوك السيادية السعودية في السوق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة البلاد للاستثمار طرح وتسجيل وحدات «صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية» في السوق كوحدات صندوق استثمار مؤشر متداول مطروحة وحداته طرحا عاما.

وأوضحت الهيئة في بيان أمس أنه يمكن الحصول على شروط وأحكام «صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية» في الموقع الالكتروني لمدير الصندوق والموقع الالكتروني لهيئة السوق المالية، والتي تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه.

وأشارت الهيئة إلى أن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية، لذا يجب على المستثمر الاطلاع على الشروط والأحكام، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن أهداف واستراتيجية الصندوق وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الصندوق من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

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وأكدت الهيئة أنه يجب ألا ينظر إلى موافقتها على طرح وتسجيل وحدات صندوق البلاد على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار فيه، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

صناديق المؤشرات المتداولة:

هي صناديق استثمارية مقسمة إلى وحدات متساوية يتم تداولها في السوق المالية خلال فترات التداول، وتجمع مميزات صناديق الاستثمار المشتركة والأسهم.

يتم الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة في مرحلة الاكتتاب العام عند طرحها من قبل مديري الصناديق أو من خلال السوق المالية بعد طرح الوحدات.