الإسكان تخصص 50 مليونا من رسوم البيضاء لمشروع شمال الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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صرف برنامج الأراضي البيضاء التابع لوزارة الإسكان 25 مليون ريال من إيرادات رسوم الأراضي لمشروع إسكان شمال الرياض، تمثل الدفعة الثانية لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في المشروع الواقع غرب المطار.

وأوضح البرنامج أن هذا المبلغ يمثل جزءا من إيرادات البرنامج التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى، وكانت الدفعة الأولى بلغت 25 مليون ريال، ليصل إجمالي ما صرف من إيرادات البرنامج في المشروع إلى 50 مليون ريال.

وذكر البرنامج في بيان أن المادة الـ15 من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي «تحدد الوزارة أوجه الصرف -من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة- على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها».

وأكد أن لديه خطة متكاملة لتخصيص الإيرادات التي جرى تحصيلها من الرسوم في تطوير مشروعات البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشروعات التابعة لوزارة الإسكان، حيث ستعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة على متابعة الاحتياج في عدد من المشروعات السكنية، علما بأن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء، وإيصال خدمات الكهرباء والمياه.

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مشروع شمال الرياض

أغسطس 2019:

ضخ 25 مليون ريال

مارس 2019:

ضخ 25 مليون ريال.