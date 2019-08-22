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انتقدت المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري ومستشار الجمعية الدولية لحماية الطفل، الدكتورة مها المنيف، تصرُّف إحدى الأمهات التي كانت تقود سيارتها، بينما كانت تحتضن رضيعها، وكُتب على مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه المرأة: "مستوعبين أسوق وهو بحضني أمشيه بكيفي"!
وعلقت المنيف على المقطع بتغريدة من حسابها بتويتر: "تصرف كهذا وتعريض الطفل للخطر؛ يعتبر أحد أنواع إيذاء الأطفال حسب نظام حماية الطفل في المملكة "مركز بلاغات العنف الأسري 1919"، ودعت في هذا الصدد مركز بلاغات العنف الأسري إلى متابعة الموضوع.
22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440 07:01 PM
تعليقًا على مقطع فيديو لامرأة تحتضن رضيعًا وهي تقود سيارتها
انتقدت المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري ومستشار الجمعية الدولية لحماية الطفل، الدكتورة مها المنيف، تصرُّف إحدى الأمهات التي كانت تقود سيارتها، بينما كانت تحتضن رضيعها، وكُتب على مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه المرأة: "مستوعبين أسوق وهو بحضني أمشيه بكيفي"!
وعلقت المنيف على المقطع بتغريدة من حسابها بتويتر: "تصرف كهذا وتعريض الطفل للخطر؛ يعتبر أحد أنواع إيذاء الأطفال حسب نظام حماية الطفل في المملكة "مركز بلاغات العنف الأسري 1919"، ودعت في هذا الصدد مركز بلاغات العنف الأسري إلى متابعة الموضوع.
، بالفيديو.. المنيف: تعريض الطفل للخطر يعتبر أحد أنواع إيذاء الأطفال ،
المصدر : الخليج 365
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