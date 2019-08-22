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أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن توقيعها عقدًا مع شركة "أوبتا" العالمية المتخصصة في الإحصائيات الرياضية.
وستقوم شركة أوبتا بتوفير بيانات وأرقام تفصيلية عن مشاركات وأداء اللاعبين خلال المباريات، مع تقديم رصد دقيق لتفاصيل المباريات.
وتعتبر شركة "أوبتا" من أهم الشركات الرائدة في هذا المجال على مستوى العالم في تقديم هذا المحتوى، وسيسهم هذا المشروع في توفير أكبر قدر من المعلومات والأرقام الموثّقة التي يمكن أن تفيد الأجهزة الفنية للفرق للوقوف على مستوى أداء اللاعبين، إلى جانب تزويد وسائل الإعلام المختلفة بما تحتاجه من معلومات وبيانات تخصّ الدوري.
وسيتمكّن المشجع من متابعة أرقام وإحصاءات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان؛ عن طريق جميع منصاته الإلكترونية عبر الموقع الرسمي أو تطبيق الرابطة.
رابطة الدوري السعودي للمحترفين توقّع مع شركة "أوبتا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-22
أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن توقيعها عقدًا مع شركة "أوبتا" العالمية المتخصصة في الإحصائيات الرياضية.
وستقوم شركة أوبتا بتوفير بيانات وأرقام تفصيلية عن مشاركات وأداء اللاعبين خلال المباريات، مع تقديم رصد دقيق لتفاصيل المباريات.
وتعتبر شركة "أوبتا" من أهم الشركات الرائدة في هذا المجال على مستوى العالم في تقديم هذا المحتوى، وسيسهم هذا المشروع في توفير أكبر قدر من المعلومات والأرقام الموثّقة التي يمكن أن تفيد الأجهزة الفنية للفرق للوقوف على مستوى أداء اللاعبين، إلى جانب تزويد وسائل الإعلام المختلفة بما تحتاجه من معلومات وبيانات تخصّ الدوري.
وسيتمكّن المشجع من متابعة أرقام وإحصاءات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان؛ عن طريق جميع منصاته الإلكترونية عبر الموقع الرسمي أو تطبيق الرابطة.
22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440
06:26 PM
من أجل توفير أرقام تفصيلية للاعبين
أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن توقيعها عقدًا مع شركة "أوبتا" العالمية المتخصصة في الإحصائيات الرياضية.
وستقوم شركة أوبتا بتوفير بيانات وأرقام تفصيلية عن مشاركات وأداء اللاعبين خلال المباريات، مع تقديم رصد دقيق لتفاصيل المباريات.
وتعتبر شركة "أوبتا" من أهم الشركات الرائدة في هذا المجال على مستوى العالم في تقديم هذا المحتوى، وسيسهم هذا المشروع في توفير أكبر قدر من المعلومات والأرقام الموثّقة التي يمكن أن تفيد الأجهزة الفنية للفرق للوقوف على مستوى أداء اللاعبين، إلى جانب تزويد وسائل الإعلام المختلفة بما تحتاجه من معلومات وبيانات تخصّ الدوري.
وسيتمكّن المشجع من متابعة أرقام وإحصاءات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان؛ عن طريق جميع منصاته الإلكترونية عبر الموقع الرسمي أو تطبيق الرابطة.
، رابطة الدوري السعودي للمحترفين توقّع مع شركة "أوبتا" ،
المصدر : الخليج 365
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