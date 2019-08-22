، البحرين تستضيف لقاء الأخضر السعودي مع اليمن في التصفيات المزدوجة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم موافقة نظيره الاتحاد الآسيوي على اعتماد ملعب البحرين الوطني مكانًا لإقامة مواجهة الأخضر السعودي مع المنتخب اليمني، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وغرّد الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على موقع "تويتر" قائلًا: "الاتحاد الآسيوي يعتمد ملعب البحرين الوطني ملعبًا لمباراة المنتخب الوطني الأول أمام منتخب اليمن يوم 10 سبتمبر، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
يشار إلى أن قرعة التصفيات المزدوجة أوقعت المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة إلى جانب اليمن وأوزباكستان وفلسطين وسنغافورة.
البحرين تستضيف لقاء الأخضر السعودي مع اليمن في التصفيات المزدوجةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-22
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم موافقة نظيره الاتحاد الآسيوي على اعتماد ملعب البحرين الوطني مكانًا لإقامة مواجهة الأخضر السعودي مع المنتخب اليمني، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وغرّد الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على موقع "تويتر" قائلًا: "الاتحاد الآسيوي يعتمد ملعب البحرين الوطني ملعبًا لمباراة المنتخب الوطني الأول أمام منتخب اليمن يوم 10 سبتمبر، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
يشار إلى أن قرعة التصفيات المزدوجة أوقعت المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة إلى جانب اليمن وأوزباكستان وفلسطين وسنغافورة.
22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440
04:27 PM
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم موافقة نظيره الاتحاد الآسيوي على اعتماد ملعب البحرين الوطني مكانًا لإقامة مواجهة الأخضر السعودي مع المنتخب اليمني، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وغرّد الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على موقع "تويتر" قائلًا: "الاتحاد الآسيوي يعتمد ملعب البحرين الوطني ملعبًا لمباراة المنتخب الوطني الأول أمام منتخب اليمن يوم 10 سبتمبر، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
يشار إلى أن قرعة التصفيات المزدوجة أوقعت المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة إلى جانب اليمن وأوزباكستان وفلسطين وسنغافورة.
، البحرين تستضيف لقاء الأخضر السعودي مع اليمن في التصفيات المزدوجة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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