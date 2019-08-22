aliqama : استعلام عن الاقامة برقم الاقامة رابط استعلام عن صلاحية الاقامة عبر بوابة أبشر وزارة...

استعلام عن الاقامة، أكثر ما يهم المغتربين المقيمين في الدول المختلفة هو سريان مدة الإقامة الخاصة بهم، والإقامة هي الأوراق التي تثبت أحقية الفرد في المكوث داخل الأراضي المختلفة والتي يكون موقعها خارج وطنه، لذلك تعتبر صلاحية إقامة العامل الوافد واحدة من أهم الأوراق التي يجب التأكد من وجودها مع العامل، لأنه في حين إنتهاء الإقامة بدون تجديدها، يفقد المواطن الحق في المكوث في البلد ومن حق حكومة البلد ترحيله على الفور، وفرض العقوبات عليه.

استعلام عن الاقامة

ومن الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية قد قامت بتدشين حملة جديدة تسمى حملة وطن بلا مخالف، الهدف الأول والرئيسي الأساسي منها هو إنهاء كل ما هو مخالف في المملكة والقضاء عليه، ومن ضمن المخالفين هم المواطنين الماكثين في الأراضي السعودية دون حق، مع عدم وجود أوراق إقامة، ولذلك تدور رحى البحث هذه الأيام للإستعلام عن صلاحية إقامة عامل وافد وموعد تجديدها وكيفية تجديدها، لتجنب التعرض للمسائلة القانونية في حالة فقد الإقامة.

رابط استعلام عن الاقامة برقم الاقامة

وقد أعلنت المملكة العربية السعودية عن أنه يمكنك الآن الإستعلام عن الإقامة بإستخدام رقم الإقامة فقط، ورقم الجواز الخاص بالعامل، وذلك من خلال نظام أبشر الجوازات، والذي يعتمد على الإطلاع على المعلومات الخاصة بالعامل من موعد دخوله للمملكة ومدة إقامته وميعاد إنتهائها، والتي يجب على العامل دفع رسوم الإقامة الجديدة قبل إنتهاء مدتها، كل هذا بإستخدام رقم الإقامة الخاص بالعامل ورقم الجواز فقط.