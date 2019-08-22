السعودية اليوم / تعليم الباحة يناقش استعداداته للاحتفال باليوم الوطني للمملكة



الباحة 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واس

رأس مدير التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني في مقر الإدارة اليوم, اجتماع اللجنة الإشرافية للاحتفال باليوم الوطني للمملكة.

وأكد الزهراني أهمية تنوع برامج الاحتفاء باليوم الوطني بالصورة التي تظهر المكانة العظيمة لهذا الوطن في نفوس أبنائه, حاثاً جميع مدارس المنطقة وإدارات وأقسام الإدارة (بنين وبنات) على ضرورة الاستعداد الجيد لإظهار فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني وتثمين جهود مواصلة البناء بما يعزز القيم الوطنية ويتيح لمنسوبي التعليم التعبير الصادق عن فرحتهم وحبهم لوطنهم وانتمائهم له وولائهم لملكهم -حفظه الله- .

واستعرض الاجتماع التصور العام لفعاليات الإدارة بالمناسبة ومناقشة أساليب التنفيذ بما يحقق الجودة والتميز وتكثيف مشاركة الطلاب والطالبات وإبراز دور الميدان التربوي في مظاهر الاحتفاء وإشاعة مشاعر الفرح والاعتزاز بالمناسبة.

ويتضمن برنامج الإدارة عدداً من الفعاليات المتنوعة تنطلق متزامنة مع موعد المناسبة بتعزيز الحضور لمنسوبي التربية والتعليم في يوم المناسبة تتجلى خلالها مظاهر الاحتفال لجميع المدارس للبنين والبنات طيلة أيام الاحتفال، وتختتم بحفل ثقافي ومعرض فني على مستوى المنطقة يضم مشاركات الميدان التربوي وإبداعات الطلاب المختلفة في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني.

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18:55ت م

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