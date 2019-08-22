السعودية اليوم / أمين منظمة التعاون الإسلامي يشهد حفل افتتاح جامع فخر الإسلام في جمهورية الشيشان



جدة 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واس

زار معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين اليوم ، جمهورية الشيشان لحضور الافتتاح الرسمي لجامع فخر المسلمين ، في مدينة شالي ، وذلك تحت رعاية الرئيس الشيشاني رمضان أحمد قاديروف ، وسط حضور إسلامي واسع .

ونوه العثيمين بافتتاح هذا الجامع الذي يشكل فن العمارة الإسلامية ، حيث تم بناؤه على أعلى المستويات المعمارية ، ويتكون الجامع من طابقين تصل قدرته الاستيعابية إلى 20 ألف مصل في الداخل ونحو 100 ألف مصل في الخارج ، كما يضم مساحات خضراء واسعة على جوانب الجامع .

// انتهى //

18:53ت م

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