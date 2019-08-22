السعودية اليوم / تعليم جازان ينهي تهيئة معلميه الجدد



جيزان 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واس

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم ، برامج تهيئة المعلمين والمعلمات الجدد والمقامة بمركز التدريب التربوي ببخشة للبنين ومقر الإدارات النسائية بمدينة جيزان للبنات.

واشتمل البرنامج الذي استمر على مدى أسبوع على أكثر من 25 برنامجًا تدريبيًا ، وورشة عمل تنوعت عناوينها بين خصائص النمو والبيئة الصفية والتخطيط للتدريس والتقويم ، وحقوق وواجبات المعلمين والمعلمات والتطوير المهني وأخلاقيات المهنة والتعريف بالموارد التعليمية والمنصات التي تقدم المحتوى التعليمي وعلاقة المعلم بالمجتمع التعليمي.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم أبوهادي أن المعلم تقع على عاتقه مهمة عظيمة في إيصال المعلومات والمهارات والقيم التربوية وغرس الأخلاق الحميدة ، مضيفاً أن جميع منسوبي الإدارة العامة ومكاتب التعليم سيقدمون الدعم الكامل للكادر التعليمي والإداري بالمدراس لتكون البيئة المدرسية نموذجية وجاذبة ، متمنياً للجميع التوفيق.

// انتهى //

18:09ت م

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