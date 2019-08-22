حج / مدير جوازات نجران يتابع مغادرة الحجاج من منفذ الوديعة



نجران 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واس

تابع مدير جوازات منطقة نجران المشرف على أعمال الحج اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، مغادرة حجاج بيت الله الحرام بعد أدائهم مناسك الحج، حيث قدمت جوازات المنفذ جميع التسهيلات وإنهاء إجراءات مغادرتهم بكل يسر وسهولة.

من جهة أخرى كرم اللواء السليمان عدداً من منسوبي جوازات المنفذ القائمين بأعمال الحج بشهادات شكر وتقدير نظير تميزهم في عملهم خلال فترة دخول الحجاج ومغادرتهم.

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17:39ت م

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