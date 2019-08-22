حج / متطوعات يقدمن الخدمات للزوار في ساحات المسجد النبوي



المدينة المنورة21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واس

تواصل المتطوعات في الفريق السعودي للبحث والإنقاذ التابع لمديرية الدفاع المدني بالمدينة المنورة أعمالهن الإسعافية بساحات المسجد النبوي وفق آلية منظمة وخدمة راقية لضيوف الرحمن بمسجد المصطفى صلى الله علية وسلم .

وأوضحت مشرفة الفريق السعودي للبحث والإنقاذ في المدينة المنورة " سيدات "سهام الصبحي أن الفريق يعمل ضمن منظومة متكاملة مع الجهات الحكومية في كثير من الأعمال ويتواجد في ساحات المسجد النبوي لخدمة وإسعاف ضيوف الرحمن في المسجد النبوي خلال الموسم الثاني من خلال العضوات المسعفات والممرضات لحج هذا العام ١٤٤٠هـ وللعام الثاني على التوالي في تقديم الخدمات من خلال دعم ومساندة قوات التدخل في المصليات وتقديم إرشادات السلامة والعمل في تنظيم حركة الدخول والخروج ومساعدة كبار السن وإرشاد التائهين يومياً وحتى إنتهاء موسم الحج بعد الانتهاء من مشاركته السنوية في المشاعر المقدسة بمكة المكرمة في تقديم الإسعافات الأولية والمساندة في أعمال الدفاع المدني بعد تأهيل وتدريب الأعضاء المشاركين بالتعاون مع شعبة المتطوعين في الحج مؤكدة أن البيئة الصحية والعمل المنظم في الفريق، عوامل جاذبة للراغبين في ممارسة واحتراف العمل التطوعي.

وبينت الصبحي أن من أهداف الفريق تحقيق المساندة الفعالة في مناطق المملكة في حالة الطوارئ وقت النداء وأن يكون مدرسة تدريبية لإنتاج كوادر وطنية واعية ويرسخ مفهوم التكافل والمسؤولية الاجتماعية إضافة إلى المساهمة من خلال مشاركاتنا المجتمعية للمساهمة في صناعة التغيير فيما يتعلق بمشاركة السيدات في المجال التطوعي ودعم التنمية المستدامة وتحقيق رؤية ٢٠٣٠.

//انتهى//

17:39ت م

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