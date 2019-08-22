

الداير بني مالك 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واس

تفقد محافظ الداير بني مالك نايف بن ناصر بن لبدة اليوم، مركز الرعاية الصحية الأولية في الداير وتابع سير العمل والخدمات الصحية التي يُقدمها, ومراحل العمل التطويري لمختلف الأقسام العامة والتخصصية داخل المركز.

والتقى المحافظ بمدير قطاع بني مالك للرعاية الأولية فرحان بن جبران المالكي واستمع لشرح عن الخطة المقترحة لتشغيل المركز على مدار الساعة لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين, موجهًا بضرورة استكمال المتبقي من التجهيزات والكوادر لتقديم الخدمات عبر المركز على مدار الساعة، كذلك التنسيق بين بلدية الداير وإدارة قطاع بني مالك للرعاية الأولية لتقديم ما يحتاجه المركز الصحي من دعم ومساندة لاسيما ما يخص أمور الصيانة والتجميل, مثنيًا على جهود الكادر الطبي والإداري بمركز الرعاية.

// انتهى //

16:22ت م

0131





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ الداير يتفقد مركز الرعاية الصحية الأولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.