السعودية اليوم / تعليم الشرقية يختتم برنامج تدريب المعلمين الجدد



الدمام 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واس

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث وإدارة الاشراف التربوي اليوم, البرنامج التدريبي الموجه للمعلمين والمعلمات الجدد ، الذي استضافة فعاليته على مدى ثلاثة أيام مدارس الحصان الأهلية بالدمام ، بمشاركة 656 معلمًا ، بحضور عام التعليم بالمنطقة الدكتور ناصر الشلعان ، والمساعد للشؤون المدرسية فهد الغفيلي.

ونوه الدكتور الشلعان بالدعم غير المحدود الذي يلقاه قطاع التعليم من قبل الحكومة الرشيدة بما يضمن تهيئة البيئة التعليمية المناسبة للطلبة والنهوض بجودة قطاع التعليم في المملكة.

وأوصى المعلمين والمعلمات بالحرص على التطوير المهني المستمر من خلال مشاركاتهم في البرامج التدريبية وورش العمل التي تعكف على تنفذها إدارة تعليم المنطقة لتلبية الاحتياجات التدريبية وفقًا لخارطة التطوير المهني التي ترسم ملامحها وزارة التعليم ، متطلعًا إلى أن يقوم المعلمين والمعلمات الجدد بدور بارز, إلى جانب زملائهم في الميدان التعليمي لدفع عجلة التعليم بالمنطقة لتحقيق الهدف المنشود.

يذكر أن البرنامج الذي شارك في تقديمه 22 مدربًا تضمن حزمة من المحاور ، منها التعريف بخصائص نمو الطلاب لكل مرحلة، ومفهوم بيئة التعلم ومكوناته والمشكلات الصفية، ومهارات التخطيط للتدريس والتقويم.

// انتهى //

16:21ت م

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