السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل عدد من السفراء

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل عدد من السفراء والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس
استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، كل من سفير جمهورية السودان لدى المملكة عبدالعظيم محمد الصادق, وسفير مملكة السويد لدى المملكة يان كنوتسون، الذين حضروا لتوديع معاليه بمناسبة انتهاء فترة عملهما سفيرين لبلديهما لدى المملكة.
وثمن معاليه الجهود الطيبة التي بذلها السفيرين في توثيق وتعزيز علاقات التعاون الثنائي، متمنيًا لهما دوام التوفيق.
كما التقى بسفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبالات نائب وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية فيصل العامودي.
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