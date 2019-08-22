السعودية | سُحب رعدية ممطرة ونشاط في الرياح السطحية على المدينة المنورة وعدد من محافظاتها

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:01 مساءً, 22 أغسطس 2019 م المناطق - واس أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً عن سحب رعدية ممطرة, ونشاط في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية, على أجزاء من منطقة المدينة المنورة, تشمل المدينة المنورة، ومحافظة ينبع, ومحافظة وادي الفرع, ومحافظة بدر, ومحافظة المهد, محافظة العيص, والأجزاء المجاورة.

وبينت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ9 من مساء اليوم.

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