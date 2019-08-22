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163 أمريكياً يغادرون بعد أداء الحج
متابعات الخليج 365 - واس
غادرت اليوم من مطار الملك عبدالعزيز الدولي الصالة رقم(1)، رحلة شركة الطيران الامريكية ميامي انترناشونال وعلى متنها 163 راكباً أمريكياً بعد اداءهم فريضة الحج.
وكانت الشركة قد دشنت الرحلات الامريكية المباشرة إلى مطارات المملكة بعد توقف منذ عام 1997م، عندما وصلت يوم 31 يوليو الماضي إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي وعلى متنها حجاج أمريكا.
من جهته قال مدير عام المطار عصام بن فؤاد نور أن الهيئة العامة للطيران المدني حرصت على تقديم كل التسهيلات الممكنة لوصول ومغادرة رحلة الطيران الإمريكية، مؤكداً أن ذلك سيسهم في تحفيز باقي الناقلات الجوية الإمريكية لتسيير الرحلات بين الدولتين الصديقتين.
وأضاف ” استكمال كافة الإجراءات اللازمة لوصول ومغادرة الرحلة يؤكد جاهزية مطار الملك عبدالعزيز الدولي لاستقبال الرحلات من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى حرص القيادة الرشيدة توفير كل ما من شأنه الرقي بمنظومة النقل الجوي بالمملكة.
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