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النائب العام يوجه بسرعة القبض على شخص حرض طفلاً ضد التعليم
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجّه النائب العام الشيخ سعود المعجب، اليوم الخميس، بضبط شخص استغلّ طفلاً في التحريض على الكراهية ضد وزارة التعليم.
وظهر الطفل في المقطع وهو يحمل سلاحاً أبيض (جنبية) ويستجيب للتحريض على وزارة التعليم بالتهديد.
ووفقاً للنيابة العامة، فإن هذه السلوكيات منطوية على أفعال مجرمة طبقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فضلاً عما يولده لدى الطفل من نزعة عدوانية وروح الكراهية للآخر، وانتهاك لبراءة الطفولة، ووجه النائب العام باستكمال الإجراءات النظامية للواقعة في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.
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