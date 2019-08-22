شكرا لقرائتكم الأرصاد : سحب رعدية وأمطار على المدينة حتى التاسعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-22 الأرصاد : سحب رعدية وأمطار على المدينة حتى التاسعة متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً عن سحب رعدية ممطرة, ونشاط في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية, على أجزاء من منطقة المدينة المنورة, تشمل المدينة المنورة، ومحافظة ينبع, ومحافظة وادي الفرع, ومحافظة بدر, ومحافظة المهد, محافظة العيص, والأجزاء المجاورة.

وبينت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ9 من مساء اليوم.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد : سحب رعدية وأمطار على المدينة حتى التاسعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.