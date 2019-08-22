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شاهد.. جريان السيول والأودية بعد أمطار رجال ألمع
متابعات الخليج 365 - عسير
هطلت اليوم أمطار غزيرة على رجال ألمع ضمن عدد من محافظات منطقة عسير.
ووثّق متابعات الخليج 365 طلال آل خلبان بالفيديو لحظة هطول الأمطار وجريان الشعاب والأودية.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مدن ومحافظات منطقة عسير، مصحوبة برياح سطحية نشطة تؤدي إلى إثارة الأتربة، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط ومحايل وأحد رفيدة والبرك والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن ورجال ألمع وسراة عبيدة.
وتوقعت الأرصاد أن تؤدي هذه الأمطار إلى تساقط البَرد وجريان السيول في عدد من أودية منطقة عسير.
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