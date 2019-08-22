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2019-08-22 الإطاحة بـ٢٣ امرأة يمارسن أعمالاً منافية للأخلاق في دولة خليجية متابعات الخليج 365 - متابعة Advertisements ضبطت شرطة محافظة مسقط بسلطنة عمان 23 امرأة من جنسيات مختلفة، بتهمة ممارسة أعمال منافية للأخلاق والآداب العامة. وقال حساب شرطة عُمان السلطانية على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الخميس: نفذت قيادة شرطة محافظة مسقط صباح اليوم عملية ضبط لعدد ٢٣ امرأة من جنسيات مختلفة بتهمة ممارسة أعمال منافية للأخلاق والآداب العامة، وجارٍ استكمال باقي الإجراءات القانونية.









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