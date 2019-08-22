كيفية الاستعلام عن معلومات جواز السفر منصة أبشر الجوازات

قد أعلنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية أن صاحب العمل أو رب الأسرة المقيم يستطيع نقل معلومات جواز السفر القديم إلي الجواز الجديد بكل سهولة، عبر منصة أبشر الجوازات، حيث يمكننا أن نستعرض لكم الان بالخطوات التفصيلية طريقة نقل معلومات جواز سفر المقيم في الأراضي السعودية عبر المنصة الإلكترونية أبشر، نتابع معكم حيث نطلعكم بكل ما تتساءلون عنه، كيف يمكنك التعرف على معلومات جواز السفر عبر أبشر.
الاستعلام عن معلومات جواز السفر
- عليك تسجيل الدخول الي تطبيق أبشر التابع إلى وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بواسطة كتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية والرقم السري الخاص بك، .
- إذا لم يكن لديك حساب في أبشر يمكنك تسجيل الدخول لإجراء حساب جديد بملء استمارة البيانات على أن تكون البيانات صحيحة.
- تظهر لك قائمة بها جميع الخدمات اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.
- بعدها اضغط على أيقونة الجوازات.
- عليك اختيار أيقونة تحديث معلومات جواز المقيمين، ثم اضغط على أيقونة البدء في استخدام الخدمة.
- اختار بين خيارين إذا كان الشخص تابع أو صاحب عمل.
- اختار اسم الشخص الذي تريد تحديث المعلومات له تابعون او مكفولين.
- بعد التأكد من بيانات الشخص الذي اخترته اضغط أيقونة التالي والتي توجد أسفل الصفحة .
- تظهر لك قائمة بيانات جديدة عليك تعبئتها بالشكل الصحيح.
- اضغط على أيقونة تحديث معلومات الجواز .
- بعد مراجعة كافة البيانات والتأكد من صحتها تظهر لك قائمة شروط وأحكام يجب قراءتها جيدا ثم اضغط أيقونة موافق.
- اضغط أيقونة تأكيد، ثم حدد طريقة استلام الجواز الجديد.