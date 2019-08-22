الجبير يستقبل سفير روسيا الاتحادية

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم (الخميس)، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف. استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم (الخميس)، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف. وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حضر الاستقبال نائب وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية فيصل العامودي.



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