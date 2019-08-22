شكرا لقرائتكم خبر عن السجن والتشهير والغرامة 150 ألفاً لـ3 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)
أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بجوازات منطقة القصيم، 3 قرارات إدارية بحق مواطنَيْن ووافد، مخالفين لتعليمات نظام الإقامة، وذلك لقيامهم بنقل عدد من المتسللين.
وتضمنت العقوبات المنفذة بحقهم التشهير والسجن والغرامة المالية وذلك على النحو التالي: معاقبة المخالف (المواطن) سعد محسن مسعد المطيري بالتشهير، والسجن لمدة شهر، ودفع غرامة مالية مقدارها 50.000 ريال، معاقبة المخالف (المواطن) عبدالله حسن عبيد الصعب بالتشهير، والسجن لمدة 15 شهراً، ودفع غرامة مالية مقدارها 50.000 ريال، معاقبة المخالف (الوافد) وليد علي عاطف بالتشهير، والسجن لمدة 6 أشهر، ودفع غرامة مالية مقدارها 50.000 ريال، والمطالبة قضائياً بمصادرة وسيلة النقل، والترحيل ومنعه من دخول المملكة.
ودعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد إلى تجنب نقل أو تشغيل أو إيواء المتسللين والمخالفين لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل تفادياً للعقوبات المترتبة على ذلك.
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