شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يوجه بضبط شخص استغل طفلاً لنشر الكراهية والإساءة للتعليم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أمر قبض وإحضار بحق أحد الأشخاص، تم رصده من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة، نشر عبر حسابه في تويتر مقطع فيديو يظهر فيه استخدامه لأحد الأطفال وهو يهدد ويتوعد بسلاح أبيض ويسيء للتعليم.

ووفقاً للنيابة العامة، فإن هذه السلوكيات منطوية على أفعال مجرمة طبقا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فضلا عما يولده لدى الطفل من نزعة عدوانية وروح الكراهية للآخر، وانتهاك لبراءة الطفولة، ووجه النائب العام باستكمال الإجراءات النظامية للواقعة في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.