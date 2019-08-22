السعودية | صور.. استخراج بطارية اخترقت أذن طفل شمال السعودية

شكرا لقرائتكم صور.. استخراج بطارية اخترقت أذن طفل شمال السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في عملية جراحية استغرقت ساعة كاملة، استخرج فريق طبي مختص في مستشفى القريات شمال السعودية، بطارية كانت عالقة في أذن طفل لم يتجاوز السادسة من عمره، اليوم الخميس.

وفي التفاصيل، كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي لـ"العربية.نت"، أنه تم استخراج بطارية (ساعة) من أذن طفل في القريات بعد أن راجع المستشفى يشكو من ألم شديد بالأذن اليمنى منذ يومين، وأثناء الفحص تبين وجود انسداد بالقناة السمعية الخارجية ناتج عن وجود جسم صلب بالقناة مع وجود تهتك بالأنسجة حول الجسم الغريب، وكذلك انثقاب بطبلة الأذن من شدة تفاعل المادة القلوية الموجودة في الساعة.

وبين الدكتور العبدالعالي أنه بعد إجراء الفحوص والأشعة اللازمة، تأكد وجود جسم صلب بالأذن اليمنى، ما استدعى اتخاذ قرار بالتدخل الجراحي تحت التخدير العام، وتبين أثناء العملية الجراحية وجود بطارية "ساعة"، والطفل الآن في حالة صحية مستقرة، حيث شارك في العملية فريق طبي مختص ساهم في نجاح العملية.