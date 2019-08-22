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نجح فريق طبي وتأهيلي بمجمع الملك فيصل في تثبيت طرف بركبة هيدروليكية لفتاة تبلغ من العمر 25 سنة، بعد اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لها، وتجهيز الركبة الجديدة.
وأصبحت الفتاة تمارس حياتها الطبيعية، حيث تم تدريبها على المشي بالشكل المطلوب.
وكانت الفتاة قد تعرضت لبتر الرجل بسبب سرطان في العظم قبل 11 سنة وتم تركيب طرف بركبة صناعية تعمل بالكيبل، ثم تم تركيب الطرف الجديد الذي أسهم في تحركات الفتاة بشكل أفضل من الوقت السابق.
يذكر أن مجمع الملك فيصل بالطائف يعد أكبر منشأة صحية في الطائف، حيث يضم 800 سرير منها 300 للنساء والولادة، ويضم المستشفى إمكانيات عالية في مختلف المجالات الطبية.
22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440 05:30 PM
بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة"فيصل الطبي" بالطائف ينجح في تثبيت ركبة هيدروليكية لفتاة عشرينية
نجح فريق طبي وتأهيلي بمجمع الملك فيصل في تثبيت طرف بركبة هيدروليكية لفتاة تبلغ من العمر 25 سنة، بعد اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لها، وتجهيز الركبة الجديدة.
وأصبحت الفتاة تمارس حياتها الطبيعية، حيث تم تدريبها على المشي بالشكل المطلوب.
وكانت الفتاة قد تعرضت لبتر الرجل بسبب سرطان في العظم قبل 11 سنة وتم تركيب طرف بركبة صناعية تعمل بالكيبل، ثم تم تركيب الطرف الجديد الذي أسهم في تحركات الفتاة بشكل أفضل من الوقت السابق.
يذكر أن مجمع الملك فيصل بالطائف يعد أكبر منشأة صحية في الطائف، حيث يضم 800 سرير منها 300 للنساء والولادة، ويضم المستشفى إمكانيات عالية في مختلف المجالات الطبية.
، "فيصل الطبي" بالطائف ينجح في تثبيت ركبة هيدروليكية لفتاة عشرينية ،
المصدر : الخليج 365
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