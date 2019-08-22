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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم؛ تنبيهاً عن سحب رعدية ممطرة, ونشاط في الرياح السطحية, وتدنٍّ في مدى الرؤية، على أجزاء من منطقة المدينة المنورة, تشمل: المدينة المنورة، ومحافظة ينبع, ومحافظة وادي الفرع, ومحافظة بدر, ومحافظة المهد, محافظة العيص, والأجزاء المجاورة.
وبينت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ9 من مساء اليوم.
22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440 05:28 PM
تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.. وتستمر حتى الساعة 9 مساء اليوم
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم؛ تنبيهاً عن سحب رعدية ممطرة, ونشاط في الرياح السطحية, وتدنٍّ في مدى الرؤية، على أجزاء من منطقة المدينة المنورة, تشمل: المدينة المنورة، ومحافظة ينبع, ومحافظة وادي الفرع, ومحافظة بدر, ومحافظة المهد, محافظة العيص, والأجزاء المجاورة.
وبينت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ9 من مساء اليوم.
، تنبيه الأرصاد: سُحب رعدية ممطرة ورياح سطحية على المدينة وعدد من محافظاتها ،
المصدر : الخليج 365
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