محمد بن مسعود - الدمام - خلال لقاءات ثنائية مع كل منهم بحضور عدد من المسؤولين استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم؛ سفراء مصر والسويد وروسيا والسودان والهند. وبحث الجبير معهم العلاقات الثنائية، وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال نائب: وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية فيصل العامودي، وعدد من مسؤولي تلك البلدان لدى المملكة. Advertisements 22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440 05:24 PM خلال لقاءات ثنائية مع كل منهم بحضور عدد من المسؤولين الجبير يستعرض دعم العلاقات مع سفراء مصر والسويد وروسيا والسودان والهند الجبير يستعرض دعم العلاقات مع سفراء مصر والسويد وروسيا والسودان والهند استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم؛ سفراء مصر والسويد وروسيا والسودان والهند. وبحث الجبير معهم العلاقات الثنائية، وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال نائب: وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية فيصل العامودي، وعدد من مسؤولي تلك البلدان لدى المملكة. الكلمات المفتاحية ، الجبير يستعرض دعم العلاقات مع سفراء مصر والسويد وروسيا والسودان والهند ،

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