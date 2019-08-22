، إنجاز وطني.. 13 مليون ساعة عمل بلا إصابات بمشاريع "ملكية" الجبيل ،

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أعلنت الهيئة الملكية في الجبيل ممثلةً في إدارة الإنشاءات اليوم؛ عن إحصائية سلامة المشاريع الإنشائية للربع السنوي الأخير لعام 2019م البالغ عددها 110 مشاريع، بعد إقامة 4581 ورشة عمل و4753 جولة تفتيشية، حققت من خلالها 13,023,810 ثلاثة عشر مليونًا وثلاثة وعشرون ألفًا وثمانمائة وعشر ساعات عمل بدون أي إصابة.
وحول هذا الموضوع أكد مدير إدارة الإنشاءات المهندس عبدالله محمود كاشغري، أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع تطبق متطلبات السلامة في المشاريع للمحافظة على أرواح العاملين وأداء الأعمال باحترافية عالية؛ لإنجاز الأعمال حسب معايير الأنظمة المحلية والدولية بالجداول الزمنية المعتمدة.
ونجحت الهيئة الملكية بالجبيل في تحقيق هذا القدر من ساعات العمل دون الوقوع في حوادث قد تنتج عنها خسائر في الأرواح، أو إصابات جسدية أو أضرار صحية، أو أضرار بيئية أو تلف في الممتلكات، أو توقف في العمليات التشغيلية، ويعدّ هذا الإنجاز نجاحًا يسجل للهيئة الملكية في الجبيل لبناء بيئة سليمة خالية من الحوادث والإصابات والأضرار.
يُذكر أن الهيئة الملكية بالجبيل تمتلك نظامًا لإدارة الصحة والبيئة والسلامة يمكّنها من تحديد الأهداف ومراجعتها بشكل دوري؛ من خلال تقييم ومراجعة المخاطر وتعريف شركات المقاولين والموردين المتعاملين معها بمعايير السلامة في الشركة؛ لتحقيق المواءمة في عملياتهم مع معايير الهيئة الملكية في تطبيقات السلامة.
22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440 04:43 PM
عن إحصائية الهيئة للربع السنوي الأخير لعام 2019م
أعلنت الهيئة الملكية في الجبيل ممثلةً في إدارة الإنشاءات اليوم؛ عن إحصائية سلامة المشاريع الإنشائية للربع السنوي الأخير لعام 2019م البالغ عددها 110 مشاريع، بعد إقامة 4581 ورشة عمل و4753 جولة تفتيشية، حققت من خلالها 13,023,810 ثلاثة عشر مليونًا وثلاثة وعشرون ألفًا وثمانمائة وعشر ساعات عمل بدون أي إصابة.
وحول هذا الموضوع أكد مدير إدارة الإنشاءات المهندس عبدالله محمود كاشغري، أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع تطبق متطلبات السلامة في المشاريع للمحافظة على أرواح العاملين وأداء الأعمال باحترافية عالية؛ لإنجاز الأعمال حسب معايير الأنظمة المحلية والدولية بالجداول الزمنية المعتمدة.
ونجحت الهيئة الملكية بالجبيل في تحقيق هذا القدر من ساعات العمل دون الوقوع في حوادث قد تنتج عنها خسائر في الأرواح، أو إصابات جسدية أو أضرار صحية، أو أضرار بيئية أو تلف في الممتلكات، أو توقف في العمليات التشغيلية، ويعدّ هذا الإنجاز نجاحًا يسجل للهيئة الملكية في الجبيل لبناء بيئة سليمة خالية من الحوادث والإصابات والأضرار.
يُذكر أن الهيئة الملكية بالجبيل تمتلك نظامًا لإدارة الصحة والبيئة والسلامة يمكّنها من تحديد الأهداف ومراجعتها بشكل دوري؛ من خلال تقييم ومراجعة المخاطر وتعريف شركات المقاولين والموردين المتعاملين معها بمعايير السلامة في الشركة؛ لتحقيق المواءمة في عملياتهم مع معايير الهيئة الملكية في تطبيقات السلامة.
، إنجاز وطني.. 13 مليون ساعة عمل بلا إصابات بمشاريع "ملكية" الجبيل ،
المصدر : الخليج 365
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