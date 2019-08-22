دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper مصادر «عاجل»: وفاة مضيفة ثانية في حادثة حافلة الخطوط مصادر «عاجل»: وفاة مضيفة ثانية في حادثة حافلة الخطوط السعودية

كشفت مصادر لـ«عاجل»، اليوم الخميس، عن وفاة مضيفة ثانية، تحمل الجنسية التونسية، في حادث التصادم المروِّع الذي وقع، أمس الأربعاء، لحافلة مضيفات الخطوط السعودية.

وكانت الحافلة تقل المضيفتين من مقر السكن إلى مطار الملك خالد بمدينة الرياض، تمهيدًا للسفر إلى باريس.

وكانت مضيفة فلبينية قد لقيت مصرعها فور وقوع الحادث، فيما أصيبت مضيفة أخرى تحمل الجنسية البوسنية، فضلًا عن إصابة قائد الحافلة بجراح بالغة.

وأوضحت مصادر «عاجل»، أمس، أن سائق الحافلة ومضيفة من الجنسية البوسنية تعرضا لإصابة خطيرة، فيما كانت الإصابات الأخرى متنوعة.

شاهد أيضاً من دار الأخبار: الملك فهد.. أول من لُقب بخادم الحرمين والبطل الخفي لحرب الخليج