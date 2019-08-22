مصادر «عاجل»: وفاة مضيفة ثانية في حادثة حافلة الخطوط السعودية

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كشفت مصادر لـ«عاجل»، اليوم الخميس، عن وفاة مضيفة ثانية، تحمل الجنسية التونسية، في حادث التصادم المروِّع الذي وقع، أمس الأربعاء، لحافلة مضيفات الخطوط السعودية.
وكانت الحافلة تقل المضيفتين من مقر السكن إلى مطار الملك خالد بمدينة الرياض، تمهيدًا للسفر إلى باريس.
وكانت مضيفة فلبينية قد لقيت مصرعها فور وقوع الحادث، فيما أصيبت مضيفة أخرى تحمل الجنسية البوسنية، فضلًا عن إصابة قائد الحافلة بجراح بالغة.
وأوضحت مصادر «عاجل»، أمس، أن سائق الحافلة ومضيفة من الجنسية البوسنية تعرضا لإصابة خطيرة، فيما كانت الإصابات الأخرى متنوعة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.