16.4 مليون ريال عقود مشروعين لبلدية ظهران الجنوب

‏وقع أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، عقود مشروعين لبلدية محافظة ظهران الجنوب،‬⁩ بقيمة إجمالية بلغت 16.4 مليون ريال، خصصت لتنفيذ مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة، وكذلك لمشروع مبادرة الطرق.



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