أول فيديو بعد حادث زارا البلوشي وريماس منصور

2019-08-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

تعرضت الفنانة العمانية زارا البلوشي وصديقتها الفنانة ريماس منصور إلى حادث مروري في أحد شوارع الرياض.

وأظهر مقطع فيديو بثته ريماس منصور عبر انستغرام اللحظات الأولى التي تلت الحادث وعلقت عليها بالقول إن السيارة كانت تسير بشكل طبيعي ثم انزلقت فجأة لتصطدم بسيارة أخرى متوقفة.

وعبر العديد من جمهور زارا وريماس عن دعمهما لهما مؤكدين أن الأمور كلها بسيطة وأن الحادث لم يخلف سوى تلفيات بالمركبات.

والمعروف أن رازا البلوشي هي ممثلة عُمانية باكستانية مولودة ومقيمة في المملكة من مواليد 13 مايو 1981.

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كانت بداية رازا البلوشي مع التمثيل خلال بداية العام 2010 عندما رشحها الفنان حسن عسيري للمشاركة بالأدوار الصغيرة ببعض الأعمال كتعريف لها، إلا أنها استطاعت تثبيت نفسها ببعض الأدوار القوية بداية من العام 2012، حيث شاركت بعدد كبير من الأعمال الذي عرفت الجمهور فيها أكثر، واشتهرت بأدوار الفتاة الهادئة والمسالمة.

وهي مطلقة من المخرج السعودي سمير عارف، بعد زواج استمر خمس سنوات من 2014 إلى 2019.

أما ريماس منصور فهي ممثلة يمنية ولدت في مدينة الرياض من أب يمني وأم سعودية، حاصلة على درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية.

كانت بدايتها كممثلة في مسلسل غشمشم مع فهد الحيان وهيا الشعيبي سنة 2006، وظهر نجاحها بشخصية الدكتورة ريم في مسلسل 37 درجة مئوية كما قدمت العديد من الأدوار أبرزها الكوميدية في سلسلة واي فاي وتألقت أخيراً في مسلسل العاصوف الجزء الثاني.