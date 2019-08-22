الهشيشي والصقعي ينافسان السكري في مهرجان المذنب

2019-08-22

متابعات الخليج 365 - واس

بدأ المتسوقون التحلق حول عربات عرض التمور في سوق التمور بمحافظة المذنب ، وذلك تزامناً مع انطلاقة مهرجان سكرية المذنب الحمراء.

وتشهد عربات عرض التمور تواجد نوائع من التمور المختلفة لم يشهد لها حضورًا مسبقًا ، كتمر الهشيشي والصقعي ، التي بدأت تأخذ مكانها بجوار السكري الأبيض والسكري الأحمر اللذين كانا في وقت مضى في سيادة سوق تمور المذنب.

وبدأت وفود الشباب خوض غمار العمل في مختلف الأعمال والأنشطة خلال ساعات البيع اليومي ، ما جعل السوق ميدانًا تنافسيًا في الممارسة والصمود ، تنتهي فصوله بإيرادات يومية كان لها أثر في جذب الكثير من مختلف الأعمار لمزاولة الأعمال المختلفة كالدلالة والتسجيل والتحصيل ، للتحميل والتنزيل ، بالإضافة إلى الشراء والبيع في كشكات جرى تأمينها من قبل اللجنة المنظمة.