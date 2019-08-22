هل يتوقف دعم حساب المواطن عن صاحب المقهى المرخص؟

2019-08-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد أنَّ صرف الدعم لا يتعارض مع وجود نشاط تجاري بشرط الإفصاح عن الدخل المتحقق منه.

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ورد على حساب متابعات الخليج 365 على استفسار أحد المستفيدين يرغب بافتتاح مقهى وترخيصه من البلدية بالقول: يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري وفي حال وجود سجل تجاري لابد من الإفصاح عنه عن واختيار نوع الدخل (نشاط تجاري) ومصدر الدخل (سجل تجاري) وإضافة الدخل حتى لا يؤثر ذلك على أهليتك.

كما لفت حساب متابعات الخليج 365 إلى أن وجود العمالة المنزلية لا يؤثر على مبلغ الاستحقاق، حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وأضاف حساب متابعات الخليج 365 أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (هنا).

يأتي ذلك فيما تتواصل عمليات التسجيل في الدفعات الجديدة ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.